Кишинёв, 4 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Воздушное пространство Молдавии для полётов будет закрыто, пока в республике действует чрезвычайное положение. Об этом 4 марта сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

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«Управление гражданской авиации совместно с минобороны постоянно отслеживает ситуацию и возможность скорейшего открытия воздушного пространства, в связи с этим 3 марта состоялось совещание», — написал Спыну.

Он отметил, что решения по данному вопросу будут приниматься с учётом ситуации и мнений представителей ведомств. Это необходимо для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Напомним, режим ЧП в Молдавии объявили на 60 дней 24 февраля, после начала Россией спецоперации на Украине. Кроме закрытия воздушного пространства, он позволяет правительству регулировать пересечение границы, вводить комендантский час, а также запрещать массовые собрания людей. Также этот режим вводит цензуру в СМИ.