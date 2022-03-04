Совфед почтил память погибших в ходе спецоперации офицеров и солдат
Москва, 4 марта, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Совфед почтил минутой молчания память погибших в ходе военной специальной операции офицеров и солдат, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
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«Российская армия проявляет высочайший профессионализм, мужество, героизм, мы не забудем солдат, офицеров, павших на поле сражения… Память о них навсегда останется в наших сердцах», — сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее Госдума почтила память погибших в ходе спецоперации по защите ЛНР и ДНР.