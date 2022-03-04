Красноперекопск, Крым, 4 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. До Красноперекопска дошла вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу по данным на 4 марта. Об этом сообщил «Крым24».

Властарь Северо-Крымский канал, заполненный водой

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На данный момент Северо-Крымский канал официально не запущен, но вода из Днепра самотёком поступает в него.

Как сообщало ИА REGNUM, воду в Северо-Крымском канале крымчане не видели с 2014 года — тогда, после решения Крыма воссоединиться с Россией, Украина устроила водную блокаду полуострова. После начала специальной военной операции РФ глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о том, что Северо-Крымский канал готовится для приёма воды, и назвал ориентировочный срок в две недели. 26 февраля силы Минобороны подорвали дамбу, которую установили украинские националисты.