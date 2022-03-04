Москва, 4 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Делегациям России и Украины не требуются дополнительные посредники на переговорах. Об этом 4 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами, есть возможность у делегаций без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны», — заявил Песков.