Берлин, 4 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Германия подготовила очерендную партию оружия для отправки на Украину. Об этом заявили в министерстве обороны ФРГ.

Оружие

«Могу подтвердить, что дальнейшие грузы подготовлены к отправке на складах, решение Совета безопасности ожидается. Дальнейшие детали сообщить не могу», — сообщили РИА Новости в минобороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц назвал верным решение Берлина об отправке оружия на Украину.

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