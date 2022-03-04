Москва, 4 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Школам России ничего не угрожает в связи со спецоперацией России в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

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«Что касается безопасности, то никаких на сегодняшний день угроз нет. В абсолютно нормальном режиме идет учебный процесс», — сказал Кравцов.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с периодом пандемии коронавируса: «Здесь так же, как с ковидом: если мы видим, что есть какие-то угрозы безопасности детей, здоровью, то мы можем вводить дистанционное обучение».