Донецк, 4 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В настоящее время первой семье удалось выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. Об этом 4 марта сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-1».

Andrew Butko Эдуард Басурин

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«Уже есть случай выхода семьи: муж, жена и ребенок из Мариуполя. Они через населенный пункт Виноградово вышли, сейчас они находятся в Азовске», — сказал он.

Также заместитель начальника управления НМ ДНР уточнил, что в настоящее время с сумевшей выйти из Мариуполя семьей работают социальные работники и врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 4 марта, разговаривали по телефону в течение двух часов.