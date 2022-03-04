Второй раунд переговоров не повлиял на наступление сил ДНР — Басурин
Донецк, 4 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают наступление, на их действия не повлиял второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 4 марта в эфире канала «Россия 1».
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По его словам, силы ДНР продвигаются не только к границе своей республики. Начинается движение на север от Волновахи.
«Переговоры не повлияли на наступательные действия, мы продолжаем освобождать нашу территорию», — сказал Басурин.
Он добавил, что одна семья — муж, жена и ребёнок — уже покинули Мариуполь по гуманитарному коридору. Им оказывают необходимую помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах 3 марта в Беловежской Пуще представители России и Украины договорились о поддержании гуманитарных коридоров, которые позволят мирному населению покинуть зоны боевых действий.
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