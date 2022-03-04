Нижний Новгород, 4 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3759 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 314 760 человек на утро 4 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 206 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 373 658 случаев заражения коронавирусом, из них 3177 — за минувшие сутки. 11 152 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 11 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 12 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне власти Нижегородской области отменили введённое из-за роста заболеваемости COVID-19 требование об обязательном переводе 30% сотрудников на работу в дистанционном режиме. Между тем, граждане в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, а также беременные по-прежнему должны работать только по «удалёнке».