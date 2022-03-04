Докучаевск, ДНР, 4 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Киевские боевики дважды в течение часа обстреляли с применением минометов калибром 120 мм город Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Докучаевск в 12:30 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть мин калибром 120 мм.

Также указывается, что позднее, в 13:15, украинские силовики выпустили по указанному городу еще 10 мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать на Украине в ходе проводимой Россией спецоперации.