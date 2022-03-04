Минск, 4 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 4 марта, разговаривали по телефону в течение двух часов. Об этом 4 марта рассказал белорусский лидер во время торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума о новой конституции страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

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По словам Лукашенко, в настоящее время против Белоруссии ведется гибридная война, которая, по его мнению, ничуть не легче, чем происходящий на Украине конфликт.

«Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, — это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», — сказал он.

Также белорусский лидер отметил, что Запад не намерен отпустить Россию и Белоруссию «до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся».

При этом Лукашенко добавил, что западные страны толкают республики в конфликт на Украине и в случае, если бы им это удалось, это был бы для них подарок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в резиденции президента Белоруссии — Дворце независимости 4 марта состоялась торжественная церемония подписания президентом решения об итогах февральского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Белоруссии.