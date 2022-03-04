Сеул, 4 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Около 2000 представителей малого бизнеса Южной Кореи подали иск в суд на правительство страны на общую сумму 161 млрд вон (~$$133 млн). Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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Согласно опубликованным данным, Ассоциации малого бизнеса Южной Кореи, представляющая интересы предпринимателей, подала иск в Административный суд Сеула с требованием возместить убытки, понесенные с апреля 2020 года до июля 2021 года, когда был введен так называемый закон о компенсации ущерба от пандемии.

Сообщается, что закон был принят, чтобы компенсировать владельцам малого бизнеса убытки, вызванные ограничением рабочего времени и количеством участников частных собраний. Однако ущерб, понесенный малым бизнесом страны до принятия этого закона, не покрывался им.

Представители Ассоциации заявили, что исключение из закона является неконституционным, а также подали запрос о пересмотре дела в Конституционный суд.

Сообщается, что еще порядка 8000 владельцев малого бизнеса планируют подать аналогичные иски о возмещении ущерба после оценки потерь.