Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из проверенных 155 организаций лишь 15,4% нарушают коронавирусные ограничения, чаще всего это некорректные QR-коды о соблюдении эпидемических норм и отсутствие масок у персонала. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Пресс-служба ККИ СПб. Рейд в Петербурге

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Напомним, с 4 марта в Петербурге вступили в силу послабления антиковидного режима, так, посетителям общественных мест можно не предъявлять QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты. Однако соблюдение всех действующих стандартов санитарной безопасности по-прежнему является обязательным и будет строго контролироваться.

Так, за последние дни сотрудники ККИ обследовали 48 магазинов, 101 кафе и ресторан, шесть объектов по предоставлению услуг в Адмиралтейском, Невском, Центральном, Кронштадтском, Красносельском, Московском, Пушкинском, Приморском, Калининском, Красногвардейском, Фрунзенском, Василеостровском, Выборгском и Кировском районах. Из 155 организаций нарушения выявлены в 24-х объектах (15,48%).

«В большинстве случаев в объектах отсутствовали или использовались некорректные QR-коды организации, были нарушены правила ношения СИЗ у персонала», — отметили в комитете, указав, что реже фиксировались нарушения стандартов безопасности как отсутствие защитных экранов и разметки о необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Кроме того, в ряде предприятий журналы дезинфекции были заполнены с опережением фактического времени (фиктивно), расстояние между столами в заведениях общепита было менее 1,5 метра, также были зафиксированы единичные случаи курения кальянов на территории предприятия общественного питания.

«В отношении нарушителей сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств», — подытожили в комитете.