Москва, 4 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Отмена маркировки в качестве меры помощи бизнесу — это продуктивный шаг, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Admoblkaluga.ru Продовольственные товары

«Производители добавляют к цене продукта до 15−20% из-за необходимости маркировать продукцию, поскольку процессы требуют и оборудования, и трудовых ресурсов, и расходных материалов.

Кроме того, большинство оборудования для маркировки — импортного производства, с ним могут быть проблемы. В этом свете сделать послабление для производителей и приостановить процессы маркировки было бы отличным вариантом.

Если это будет внедрено в реальную жизнь, бизнес сможет уделить больше внимания решению актуальных вопросов.

Наиболее оптимистичный сценарий развития событий предполагает, что маркировку можно приостановить для мясной и молочной продукции, а также для напитков.

Такой подход действительно способен стать дополнительной опорой в плане сдерживания повсеместного роста цен в стране», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут приостановить маркировку отдельных видов товаров. Правительство РФ изучает такую возможность для поддержки бизнеса в условиях санкций.

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