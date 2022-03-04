Москва, , 11:59 — REGNUM В России могут приостановить маркировку отдельных видов товаров. Правительство РФ изучает такую возможность в рамках мер по поддержке бизнеса в условиях санкций, передаёт 4 марта РБК.

Маркировка молока © Владимир Будейкин

С инициативой о возможной отмене маркировки товаров выступил Минпромторг РФ. Идею министерства поддержал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Власти допускают данную меру, однако окончательное решение пока не принято.

В частности, Минпромторг рекомендуют перенести на год обязательную маркировку молочной продукцию и воды в упаковках. Предложение будет вынесено на рассмотрение правительства РФ до 15 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, оборудование для печати упаковки с нанесённым средством идентификации при ввозе в Россию освобождено от обложения налогом на добавленную стоимость.

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