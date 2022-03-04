Москва, 4 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Диверсионные группы с иностранными наёмниками неподконтрольны президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 4 марта на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Он отметил, что заявления Зеленского о якобы угрозе для Запорожской АЭС говорят либо о преступном замысле киевского режима, либо о том, что он полностью утратил контроль «за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников».

По словам Конашенкова, ночью украинские националисты устроили провокацию. Они пытались вызвать огонь по Запорожской АЭС. Российский патруль ответным огнём подавил огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса. Покидая здание, националисты его подожгли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили, что не будут считать военнопленными западных наёмников, действующих против российских войск на Украине.

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