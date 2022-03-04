Брюссель, 4 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Участником конфликта на Украине не является Североатлантический альянс (НАТО), который также не стремится к конфликту с Россией. Об этом 4 марта заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

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«Союзники по НАТО приняли беспрецедентные санкции, предоставляют поддержку Украине, но в то же время НАТО не является стороной конфликта. НАТО — это оборонительный союз, мы не стремимся к военному конфликту с Россией», — сказал он.

При этом генсек НАТО указал на то, что не должно быть сомнений в том, что альянс намерен защищать своих членов и потому усилит свое присутствие на восточном фланге.

Как передавало ИА REGNUM, ранее заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО республики полковник Анатолий Булавко заявил, что состав дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии был усилен.