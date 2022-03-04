Жителям Молдавии не нужно опасаться начала боевых действий — Санду
Кишинёв, 4 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Жителям Молдавии не нужно бояться того, что на территории Молдавии начнётся военная операция. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.
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«Если мы помним, в отношении Украины информация была очень чёткой. Нет необходимости беспокоиться. Мы должны быть бдительными, но не бояться и не паниковать», — сказала Санду.
Она отметила, что в республике распространяют ложную информацию, которая направлена на запугивание населения. Президент призвала сограждан проверять всю информацию и сравнивать разные источники.
По мнению Санду, дестабилизация Молдавии угрожает только изнутри. Она также сообщила, что в стране начали распространять слухи о беженцах с Украины, якобы они «агрессивные», и призвала не верить им.
Стоит отметить, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее сообщил, что начавшаяся в Донбассе спецоперация на сутки опередила запланированную Киевом атаку на ДНР и ЛНР.