Бухарест, 4 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Восточный фланг НАТО необходимо укрепить с учётом ситуации на Украине, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску 4 марта журналистам перед началом встречи глав МИД стран НАТО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

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По его словам, следует пересмотреть философию, структуру и составные элементы позиции НАТО на восточном фланге, так как эта позиция определялась в совершенно иных условиях. Российские войска «находятся на Украине и в Белоруссии», к этому нужно адаптироваться.

«Мы должны учесть эти новые реалии и действовать соответственно», — сказал Ауреску.

Он также заявил, что румынский президент Клаус Йоханнис решил увеличить расходы на оборону с нового финансового года. Вместо 2% ВВП их доля составит 2,5%.

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