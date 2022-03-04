Воронеж, 4 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Воронежской области за сутки госпитализировали 246 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 4 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 3 марта, сообщалось о 225 госпитализированных жителей региона.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки В Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 2 642 человека, тогда как сутками ранее было подтверждено заражение 2 804 человек. За сутки выписаны с выздоровлением 5 118 человек. Скончались ещё 27 человек с COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 339 981 человек, 264 375 человек выздоровели, 7 695 человек скончались.