Кишинёв, 4 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В Молдавии пытаются дестабилизировать ситуацию, распространяя слухи о деструктивном поведении беженцев, прибывших с Украины. Об этом заявила на телеканале Jurnal TV молдавский президент Майя Санду.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

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"Они пытаются представить беженцев как спекулянтов, агрессивных, пытаясь изменить доброжелательное отношение людей к беженцам», — сказала глава республики.

Она отметила, что единичные случаи есть, которые индивидуальны и их не нужно приписывать всем беженцам. Санду призвала не раздувать проблему и не поддаваться манипуляции тех, кто распространяет эту информацию в соцсетях.

Стоит отметить, что, согласно последним данным МВД Молдавии, с 24 февраля, когда Россия начала на Украине спецоперацию по защите Донбасса, на территорию Молдавии въехали 146 тыс. украинских граждан. Из них 80 тыс. проехали транзитом в другие страны.