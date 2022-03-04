Мадрид, 4 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Окончательные экономические последствия спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР для Испании будут зависеть от того, как долго она продлится. Об этом в интервью телеканалу TVE заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото, сообщает агентство EFE.

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По её словам, затягивание срока действия спецоперации России окажет большее влияние на экспорт и импорт испанских компаний.

Ранее испанская компания Mango объявила о временном закрытии своих магазинов в России.