Красногорск, 4 марта, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Жители Московской области поддерживают проведение на Украине российской военной спецоперации, направленной на защиту Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом заявил американский журналист в эфире телеканала ABC News.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайск. Московская область

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В репортаже, снятом возле воинского мемориала, журналист заявил, что в Подмосковье убеждены: Россия на украинской территории борется против нацизма. Местные жители не просто не критикуют решение о проведении спецоперации, они приветствуют его.

Жители Подмосковья, по его словам, заявили, что их не беспокоит возможное возвращение к ситуации, когда у страны не было связи с внешним миром.

«Но нет, это их не беспокоит. Напротив. Они этому даже рады», — сказал журналист.

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