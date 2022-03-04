Москва, , 10:28 — REGNUM Законы о наказании за фейки о Вооруженных силах России могут вступить в силу уже 5 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам Володина, принятые поправки в Уголовный кодекс уже сегодня, 4 марта, будут направлены в Совфед, и ожидается их оперативное подписание президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон об уголовной ответственности за дезинформацию о деятельности Вооруженных сил России предполагают уголовную ответственность на срок до 15 лет.

Поправки также вводят уголовное наказание за призывы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России.

Также приняты поправки, вводящие уголовное наказание сроком до трех лет за призывы к введению санкций.