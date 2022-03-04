Москва, 4 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Общая положительная программа российского социума пока не очень просматривается — значит, работая над этой программой, необходимо вести объединение на основе отвержения, констатации того, чем или кем мы категорически не являемся, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 4 марта, комментируя решения депутатов Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

Как сообщалось ранее, 4 марта депутаты ввели уголовные наказания за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России, утвердили наказания за призывы, дискредитирующие армию, и ввели уголовные наказания за призывы к санкциям.

Читайте также: Володин: закон о наказании за фейки уже завтра заставит замолчать лгунов

«Введение наказаний за призывы к санкциям против нашей страны, за призывы, направленные на дискредитацию Вооружённых Сил России и за распространение лживой информации о российских военных — это совершенно верное решение. Современный российский социум — это распущенный социум; в нём слишком большую силу взяли безнравственность и вседозволенность. По большому счёту, мы уже давно не можем даже говорить о «российском обществе» в прямом смысле этого слова. Действительно общего у граждан России стало за 1990-е и 2000-е годы гораздо меньше, чем было в советскую эпоху, когда существовало советское общество с его ясными положительными установками и столь же ясными табу.

В том положении, в котором оказалась наша страна, вынужденная давать отпор новому обострению западного «дранг нах остен», данная проблема высветилась особенно ярко. Часть граждан России либо оболванена настолько, что не может уяснить происходящее, либо уже переформатировалась на западный манер. Надо сказать, что за это переформатирование частично несут ответственность и наши власти, которые сами до 2007 года проводили, по сути дела, линию на «вхождение» в западный мир, который России по определению враждебен. Условия такого «вхождения» всегда были ясны: отказ от всего отечественного — от букваря и героев мультфильмов до армии и государства. На этом пути ведь дошло до того, что в российских школах и университетах преподавали люди, охаивавшие Победу 1945 года. Да и сегодня они там есть.

Как привести наш социум к норме, как сделать его вновь обществом? Общая положительная программа пока не очень просматривается. Значит, работая над этой программой, чему нынешний кризис тоже в помощь, необходимо, как учит нас история, вести объединение на основе отвержения, констатации того, что нам не присуще, чем или кем мы категорически не являемся, что нам запрещено. И соответствующие запреты должны быть самые строгие.

Именно в этом ключе я и рассматриваю принятые Государственной думой решения. Они имеют отношение не только к текущему моменту, не только к проводимой Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, но и к нашему будущему, к приведению страны к отечественной народной и государственной норме», — отметил Михаил Демурин.