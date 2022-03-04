Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ленинградской области, несмотря на возвращение части ковидных коек к плановой работе, процент свободного коечного фонда составляет 45,9%. В стационарах проходят лечение 1,1 тыс. заболевших COVID-19. Об этом 4 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Medicin.cap.ru Койки для больных COVID-19

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В настоящий момент в стационарах региона проходят лечение 1162 человека, что меньше на 111 человек, чем за день до этого. За минувшие сутки в Ленобласти госпитализировали 77 заболевших. На ИВЛ находятся 20 пациентов, что на шесть человек меньше, чем 3 марта.

«За сутки были возвращены к обычной работе еще 50 коек», — доварили в комитете.

Кроме того, 3 марта положительные тесты на COVID-19 в Ленобласти получили 809 человек (+242 к предыдущему дню) и большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Тихвин (59), Гатчина (55), Выборг (37), Мурино (36), Подпорожье (32), Луга (27), Всеволожск (25), Бокситогорск (24), Глажево (22), Лодейное Поле (20), Тосно (19), Кудрово, Кингисепп (по 15), Приозерск (13), Сиверский (12), Волосово (10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразилось 172 477 человек. Из них 123 147 человек выздоровели, в том числе 1318 — за минувший день. Умерло 3345 заболевших COVID-19, в том числе десять — за прошедший день, что на четыре больше, чем накануне.