Москва, 4 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В ночь на 4 марта украинские националисты попытались совершить чудовищную провокацию — спровоцировать огонь по Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 4 марта сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Как напомнил Конашенков, 28 февраля Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Энерогодар, Запорожскую АЭС и прилегающую к ней территорию, а охранявшие их до того украинские националисты скрылись в неизвестном направлении до прихода российских военных.

Также официальный представитель Минобороны РФ уточнил, что объекты Запорожской АЭС были взяты под охрану российскими военнослужащими, а персонал станции все это время вел плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.

«Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории Киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», — рассказал Конашенков.

«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», — также добавил он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны отметил, что российский патруль ответным огнем стрелкового оружия подавил огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса и, покидая здание, украинские националисты подожгли его.