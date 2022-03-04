Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Более 8 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе с Россией за последние 24 часа. Об этом 4 марта сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 8000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с 18 февраля прибыло более 149 тыс. беженцев из Донбасса. В другие регионы России из Ростовской области выехали около 13 тыс. мирных граждан.