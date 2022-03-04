Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В другие регионы России из Ростовской области выехали около 13 тыс. беженцев из Донбасса, в том числе более 6 тыс. детей. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев 4 марта на встрече с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, которая прибыла в Ростов-на-Дону вместе с уполномоченными по правам человека в Донецкой и Луганской народных республиках Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двухэтажный поезд

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Решение остаться в пунктах временного размещения в Ростовской области приняли 6,3 тыс. вынужденных переселенцев.

«В Ростовской области самое большое количество развернутых пунктов временного размещения в стране. При этом работа организована на самом высоком уровне. Благодарю за внимательное отношение к людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации», — обратилась к главе региона Москалькова.

ИА REGNUM сообщало, что все обратившиеся получают единовременную материальную помощь. Также известно, что дошколят зачислят в детские сады в порядке очереди, школьникам уже предоставлены места в общеобразовательных учреждениях, студентов зачислят в донские вузы.