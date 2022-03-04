Варшава, 4 марта, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода гражданских лиц из зоны боевых действий, которая была ранее достигнута между Россией и Украиной, приветствовал министр иностранных дел Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, Збигнев Рау. Он сообщил об этом 4 марта на своей странице в соцсети Twitter.

Gov.pl Збигнев Рау

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов», — написал он в своем сообщении.

Также Рау добавил, что он, наряду с большинством стран ОБСЕ, говорил о необходимости такого решения с начала спецоперации ВС РФ по защите Донбасса.

При этом глава польского МИД уточнил, что он обратился с просьбой к генсеку ОБСЕ Хельге Шмид принять соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Донецкий, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).