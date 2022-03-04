Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ростовскую область с 18 февраля прибыло более 149 тыс. беженцев из Донбасса. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев на встрече с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, которая прибыла в Ростов-на-Дону вместе с уполномоченными по правам человека в Донецкой и Луганской народных республиках Дарьей Морозовой и Викторией Сердюковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Неоднократно посещал пункты временного размещения и держу ситуацию по обеспечению людей всем необходимым на личном контроле. Люди могут жить в Ростовской области столько, сколько потребуется, обеспечим их работой, а дети будут ходить в детские сады, учиться в школах и вузах», — сказал глава региона.

В настоящее время в Ростовской области в 96 пунктах временного размещения приют нашли 6357 человек, в том числе 3244 ребёнка.