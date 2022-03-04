Москва, 4 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пожелал здоровья лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Давайте пожелаем ему здоровья, чтобы быстрее вернулся», — сказал Володин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в больнице с короновирусом и подключен к ИВЛ.