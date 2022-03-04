Новосибирск, 4 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 марта, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализирован 3121 пациент, в том числе 91 ребёнок. Днём ранее — 3247 пациентов, в том числе 88 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 2416 случаев заражения коронавирусом (всего — 230 281 случай заражения, в том числе — у 32 848 детей); 9745 человек выздоровели (всего — 138 787 человек); скончались 12 пациентов (всего — 5046 пациентов).В реанимации сейчас находятся 299 человек, на ИВЛ — 48 пациентов.

На территории региона сделано 3 997 450 тестов на коронавирус.