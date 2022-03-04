Луганск, 4 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли из минометов населенный пункт Донецкий, который находится на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 4 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

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Отмечается, что обстрел ВСУ Донецкого был произведен в 09:50 (совпадает с мск) и в ходе него украинские силовики выпустили по населенному пункту шесть мин калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных молдавского министерства окружающей среды стало известно, что в Молдавии не зафиксировано повышение радиационного фона после пожара на Запорожской АЭС на Украине