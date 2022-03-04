Тбилиси, 4 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз сообщила об угрозах, исходящих от «страны-оккупанта», и о возможной стратегии Владимира Путина, об этом 4 марта сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

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По словам Зурабишвили, целью Путина сейчас является не только «аннексия Украины, но и «уничтожение целых городов до основания».

Зурабишвили также заявила что, несмотря на постоянную военную угрозу со стороны России, Грузия не откажется от своих евроатлантических устремлений.

«Сейчас Владимир Путин говорит, что всё идет по плану, хотя я в этом не уверена. Сейчас кажется, что он уничтожает всю страну, это какая-то война на массовое уничтожение. Мы всегда внимательны и обеспокоены, потому что у нас есть оккупационная линия, 20% Грузии оккупировано, у России есть две крупные военные базы в этих двух регионах, они могут переместить [войска] в любой момент, но это не означает, что Грузия изменит курс на евроатлантическую интеграции», — сказала Зурабишвили.

Сегодня станет ясно, будет ли 5 марта в парламенте заслушан годовой отчёт президента Грузии. Этот вопрос следует обсудить на заседании бюро. Оппозиция считает, что если слушания по отчёту президента будут отложены, это свидетельствует о том, что между Зурабишвили и правящей партией «Грузинская мечта» существуют резкие противоречия.