Симферополь, 4 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Республики Крым госпитализированы 87 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 4 марта региональный оперативный штаб. Накануне, 3 марта, сообщалось о 93 попавших в больницу с ковидом крымчанах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе постепенно снижается заболеваемость ковидом. За последние сутки подтверждено 712 случаев заражения, на шесть меньше, чем накануне. При этом выздоровевшими признаны ещё 1 229 человек. Скончались ещё восемь ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в Крыму подтверждено 164 029 случаев заражения, выздоровели из общего числа заразившихся 152 668 человек, скончались за весь период 4 917 ковид-пациентов.