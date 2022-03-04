Брянск, 4 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 1 173 человека, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в оперативном штабе региона. В больницы госпитализирован 31 новый пациент.

Mil.ru В больнице

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С начала пандемии в Брянской области выполнено 1 572 451 исследование на коронавирус, выявлен 147 451 носитель инфекции. Справились с заражением 121 714 жителей.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 3 524 пациента, в том числе 10 летальных исходов зарегистрировано за последние сутки.