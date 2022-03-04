Осло, 4 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Решение о приостановке сотрудничества с Россией в сфере науки и образования из-за спецоперации ВС РФ по защите Донбасса приняли власти Норвегии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба норвежского правительства.

Норвегия

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«Мы приостанавливаем любой диалог с российскими властями, и все соглашения между норвежскими и российскими научно-исследовательскими и образовательными учреждениями должны быть приостановлены», — приводит пресс-служба слова министра науки и высшего образования Норвегии Улы Бортена Муэ.

Кроме этого, уточняется, что приостановлены программы по сотрудничеству между министерствами и ведомствами, действие соглашений между двумя странами в области науки и образования, а также все соглашения между организациями и институтами России и Норвегии.

Помимо того, отмечается, что учреждения могут сохранить действие таких соглашений, однако в каждом отдельном случае необходимо делать тщательную оценку.

«Соглашения и сотрудничество в области ядерной безопасности и управления рыболовством и ресурсами пока будут продолжаться, как и прежде», — указывается в нем и добавляется, что правительство Норвегии желает, чтобы исследователи могли продолжать контакты через национальные границы (т.н. сотрудничество между исследователями).

«Мы хотим, чтобы санкции были максимально направлены на российские власти, а не на гражданское общество. Научный мир может стать важным противовесом властям и в России. Вот почему мы даем норвежским университетам, колледжам и научно-исследовательским институтам небольшую возможность для продолжения сотрудничества, для которого есть профессиональная основа», — также уточнила норвежский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее датская логистическая компания Maersk решила временно прекратить приём и доставку всех грузов в три российских порта европейской части РФ, как поступающих, так и покидающих Санкт-Петербург.