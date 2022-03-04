Москва, 4 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Более 500 тонн гуманитарной помощи, которая будет направлена в пункты временного размещения (ПВР) эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), собрано различными волонтерскими и благотворительными организациями РФ и доставлено на склад. Об этом 4 марта рассказал журналистам председатель российского Красного Креста Павел Савчук.

Https://www.volgograd.ru Пункт приёма беженцев из Донбасса

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"Собрано более 500 тонн гуманитарной помощи. Самые наибольшие объемы доходят до Ростовской области, для нашего централизованного склада акции «Мы вместе», который там находится», — сказал он.

Также председатель РКК отметил, что гуманитарной помощи собирается очень много и потому она перенаправляется в другие российские регионы, также принимающие беженцев из республик Донбасса.

Кроме того, Савчук уточнил, что отделение РКК в Ростовской области стало выдавать гуманитарную помощь эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, которые не проживают в ПВР и добавил, что организация также открыла горячую линию для помощи в воссоединении семейных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый банк развития (НБР), созданный группой стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил, что приостановил новые операции в России.