Орел, 4 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Большинство ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, отменяются на территории Орловской области. Об этом сообщила пресс-служба облправительства по результатам заседания регионального оперативного штаба 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Санитарно-эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается сложной. Однако наблюдается ее постепенная стабилизация. Вчера в области было подтверждено 450 новых случаев коронавирусной инфекции. Сегодня — 443. Число заражений COVID-19 и госпитализаций в целом по стране также продолжает снижаться», — объяснил губернатор Андрей Клычков.

В регионе сохраняются ограничения по проведению массовых мероприятий, но при этом будет разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с участием зрителей — с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Также сохранены рекомендации для лиц старше 60 лет воздержаться от посещения массовых мероприятий.

Снято большинство ограничительных мер, связанных с временем работы предприятий общественного питания, детских комнат.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей, за неделю в регионе заболеваемость ковидом снизилось на 21%, на 23% снизилось число госпитализаций.