Москва, 4 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном, и в третьем чтении приняла поправки об уголовном наказании за призывы, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Госдума

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Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, будет наказываться штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 4-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Вводится наказание и за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ в указанных целях, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Среди санкций — вплоть до лишения свободы на срок до 5-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.