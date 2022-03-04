Тбилиси, 4 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Кинологическая федерация Грузии в знак протеста против политики России в отношении Украины заявила о полном разрыве всех отношений с российскими партнёрами, сообщает fcg.ge.

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«В связи с агрессией против суверенного государства Украина Кинологической федерацией Грузии было принято решение приостановить сотрудничество с Российской кинологической федерацией. Мы выражаем солидарность братскому народу Украины. Слава Украине! Героям слава!!», — говорится в официальном заявлении грузинских любителей собак.

Напомним, что в Грузии развернулась широкая антироссийская пропагандистская компания с требованиями присоединиться к санкциям против России и на правительственном уровне поощрить выезд грузинских боевиков для участия в военных действиях на территории Украины.