Москва, 4 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память погибших солдат и офицеров в ходе военной специальной операции по защите ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина депутаты минутой молчания почтили память погибших в ДНР и ЛНР.

Он также призвал парламентариев «сделать все возможное для тех семей, кто остался без близких».