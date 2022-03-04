Госдума почтила память погибших российских военных в ходе спецоперации
Москва, 4 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память погибших солдат и офицеров в ходе военной специальной операции по защите ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.
Duma.gov.ru
Вячеслав Володин
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По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина депутаты минутой молчания почтили память погибших в ДНР и ЛНР.
Он также призвал парламентариев «сделать все возможное для тех семей, кто остался без близких».