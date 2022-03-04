Москва, 4 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Создаваемая на протяжении четверти века международная площадка Совета Европы в настоящее время разрушается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Флаги стран — членов Совета Европы

«Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала», — сказала в беседе с РИА Новости омбудсмен.

Москалькова напомнила, что российская сторона, в частности, участвовала вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, «что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство России в этой организации. Уточняется, что Россия, несмотря на приостановление её прав, по-прежнему является членом СЕ и участником его конвенций.

Также отмечается, что это не окончательная, а временная мера, «оставляющая каналы коммуникаций открытыми».

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