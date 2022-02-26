Москва, , 18:03 — REGNUM Решение Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о приостановке членства России в Совете Европы (СЕ) откровенно политизированно. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это откровенно политизированное решение КМСЕ стало еще одним свидетельством того, что Совет Европы утратил самостоятельность, превратился в послушный инструмент западного блока и его сателлитов, погряз в двойных стандартах», — заявила Захарова.

Она добавила, что Россия в скором времени определится с дальнейшими шагами в связи с решением КМСЕ о приостановке членства Москвы в этой организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по защите Донбасса — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что антироссийские санкции, ранее введенные рядом западных стран, могут стать поводом для возможности пересмотра Россией отношений с такими государствами.