Брянск, 4 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Вторую партию гуманитарного груза для жителей Донбасса отправила 3 марта Брянская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области Помощь Донбассу от Брянской области

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Из Брянска в Ростов-на-Дону направили колонну с 60 тоннами строительных материалов. Затем груз доставят в Донецкую и Луганскую народные республики для восстановления инфраструктуры, жилого фонда, объектов социального и культурного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой колонне гуманитарной помощи от Брянской области находились продукты питания и электротовары.