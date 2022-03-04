Ростов-на-Дону, 4 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Ростовской области единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей получили более 16,6 тыс. беженцев из Донбасса — 82,5% заявителей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

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В пунктах временного размещения. развёрнутых в Ростовской области, остаются более 6,3 тысячи мирных граждан ЛНР и ДНР, в экстренном порядке покинувшие свои дома. Более половины из них — дети.

За весь период психологическую помощь получили более 6 тысяч беженцев из Донбасса.