Париж, 4 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, за последние 24 часа в стране зарегистрировали 167 случаев смерти от COVID-19, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время госпитализированы 23 174 пациента c COVID-19, в том числе 1037 человек, поступивших за сутки. В реанимации находится 2231 пациент с COVID-19/

Кроме того, за сутки во Франции выявили 60 225 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, как кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон пообещал «больше работать» и «продолжать снижать налоги».