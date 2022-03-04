Москва, 4 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Возможность того, что Азербайджан поставит значительное количество нефтепродуктов Украине, не стоит исключать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Ильхам Алиев

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«Азербайджан может и осуществить такие поставки. Важный вопрос — это направление поставок. Потому что, естественный маршрут — через Чёрное море. А что там с сейчас с портами — не понятно. А если есть какие-нибудь другие маршруты, то почему бы им не поставить. Что же касается возможной реакции России на такие поставки, то предугадать её заранее весьма затруднительно. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что Азербайджан не пойдёт навстречу Украине», — сказал эксперт.

Напомним, что 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о якобы достигнутой договорённости с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о поставке азербайджанских нефтепродуктов Украине.