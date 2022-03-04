Астана, 4 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 253 случая заражения коронавирусом. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 303 316 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 273 733 человека, в том числе 1263 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 17 077 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 1808 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 623 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки было три таких случая.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 253 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 2091 человека. Было четыре случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19.